Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag mit Kursplus

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 94,88 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 1,2 Prozent auf 94,88 EUR. Kurzfristig markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 94,92 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 94,04 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Heidelberg Materials-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 21.191 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (103,60 EUR) erklomm das Papier am 13.05.2024. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 8,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,24 EUR. Dieser Wert wurde am 21.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 31,24 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,25 EUR, nach 3,00 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 116,88 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie.

Am 19.03.2020 lud Heidelberg Materials zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,58 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,58 Mrd. EUR eingefahren.

Am 07.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Heidelberg Materials veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 11,23 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

