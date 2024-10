Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Kurs der Heidelberg Materials

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Zuletzt konnte die Aktie von Heidelberg Materials zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 96,96 EUR.

Das Papier von Heidelberg Materials legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 96,96 EUR. Kurzfristig markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 97,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 96,38 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.874 Heidelberg Materials-Aktien.

Bei 103,60 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.10.2023 bei 65,24 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 3,00 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,23 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 116,59 EUR aus.

Heidelberg Materials veröffentlichte am 19.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,71 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Heidelberg Materials noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Heidelberg Materials im vergangenen Quartal 4,58 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umsetzen können.

Heidelberg Materials dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 11,09 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

Redaktion finanzen.net

