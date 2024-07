Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag im Minus

Kurs der Heidelberg Materials

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Zuletzt ging es für die Heidelberg Materials-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 101,00 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,8 Prozent auf 101,00 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 101,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 102,25 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.802 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Am 13.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 103,60 EUR. Mit einem Zuwachs von 2,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.10.2023 bei 65,24 EUR. Abschläge von 35,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,24 EUR. Im Vorjahr hatte Heidelberg Materials 3,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 116,33 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4,58 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,58 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 05.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials im Jahr 2024 11,56 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

