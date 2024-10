Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials reagiert am Nachmittag positiv

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Zuletzt wies die Heidelberg Materials-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 98,76 EUR nach oben.

Die Heidelberg Materials-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 98,76 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Heidelberg Materials-Aktie bisher bei 98,98 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 98,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 74.881 Heidelberg Materials-Aktien.

Am 13.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 103,60 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,90 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.10.2023 bei 65,24 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Heidelberg Materials-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,23 EUR. Analysten bewerten die Heidelberg Materials-Aktie im Durchschnitt mit 116,59 EUR.

Am 19.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Heidelberg Materials mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 07.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Heidelberg Materials veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Heidelberg Materials rechnen Experten am 06.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Heidelberg Materials im Jahr 2024 11,17 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

