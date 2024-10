Kursverlauf

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag freundlich

18.10.24 09:23 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 98,34 EUR.

Wer­bung

Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 98,34 EUR. In der Spitze legte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 98,44 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 98,30 EUR. Von der Heidelberg Materials-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.699 Stück gehandelt. Am 13.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 103,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Heidelberg Materials-Aktie 5,35 Prozent zulegen. Am 21.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,24 EUR. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 33,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Für Heidelberg Materials-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,23 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 116,59 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie. Heidelberg Materials gewährte am 19.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,71 EUR gegenüber 1,71 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 4,58 Mrd. EUR gegenüber 4,58 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert. Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 07.11.2024 erwartet. Am 06.11.2025 wird Heidelberg Materials schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren. Experten taxieren den Heidelberg Materials-Gewinn für das Jahr 2024 auf 11,17 EUR je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie XETRA-Handel: DAX in der Gewinnzone Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag mit Gewinnen Aktien-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Heidelberg Materials-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Heidelberg Materials Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Heidelberg Materials Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com