Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Heidelberg Materials. Das Papier von Heidelberg Materials konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,9 Prozent auf 98,56 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Heidelberg Materials konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,9 Prozent auf 98,56 EUR. Im Tageshoch stieg die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 98,78 EUR. Bei 97,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 130.045 Aktien.

Bei einem Wert von 103,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.05.2024). 5,11 Prozent Plus fehlen der Heidelberg Materials-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,24 EUR. Dieser Wert wurde am 21.10.2023 erreicht. Mit Abgaben von 33,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,25 EUR. Im Vorjahr erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre 3,00 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 116,88 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Heidelberg Materials am 07.11.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Experten taxieren den Heidelberg Materials-Gewinn für das Jahr 2024 auf 11,23 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich schwächer

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX fällt zum Ende des Montagshandels zurück

DAX aktuell: DAX sackt nachmittags ab