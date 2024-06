Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials zeigt sich am Mittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Heidelberg Materials-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 97,60 EUR.

Das Papier von Heidelberg Materials konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 97,60 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 97,68 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 96,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 45.567 Heidelberg Materials-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.05.2024 bei 103,60 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Heidelberg Materials-Aktie 6,15 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,24 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 49,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,20 EUR. Im Vorjahr hatte Heidelberg Materials 3,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials-Aktie wird bei 114,00 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,58 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,58 Mrd. EUR.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Heidelberg Materials wird am 30.07.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Heidelberg Materials-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,46 EUR je Heidelberg Materials-Aktie belaufen.

