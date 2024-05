Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Heidelberg Materials-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 97,94 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Heidelberg Materials-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 97,94 EUR abwärts. Bei 97,86 EUR markierte die Heidelberg Materials-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 98,26 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 23.120 Heidelberg Materials-Aktien.

Am 13.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 103,60 EUR. 5,78 Prozent Plus fehlen der Heidelberg Materials-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 65,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,15 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 114,00 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Heidelberg Materials am 19.03.2020 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Heidelberg Materials ein EPS von 1,71 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 05.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials im Jahr 2024 11,39 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Heidelberg Materials-Aktionäre freuen

DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor einem Jahr abgeworfen

Heidelberg Materials-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight