Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittwochvormittag im Aufwind

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 91,12 EUR zu.

Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 91,12 EUR. Im Tageshoch stieg die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 91,16 EUR. Bei 91,06 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.353 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.05.2024 bei 103,60 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Heidelberg Materials-Aktie somit 12,05 Prozent niedriger. Am 21.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,24 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Heidelberg Materials-Aktie 39,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Heidelberg Materials seine Aktionäre 2023 mit 3,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,26 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 116,88 EUR.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 07.11.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Heidelberg Materials rechnen Experten am 06.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials im Jahr 2024 11,26 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

