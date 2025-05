Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 177,75 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 177,75 EUR. In der Spitze fiel die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 177,35 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 181,55 EUR. Zuletzt wechselten 149.544 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Bei 191,05 EUR erreichte der Titel am 14.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 7,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 85,60 EUR am 06.08.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 3,30 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,74 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 181,46 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie.

Am 19.03.2020 legte Heidelberg Materials die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,71 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,71 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,58 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,79 EUR je Heidelberg Materials-Aktie belaufen.

