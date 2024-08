Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Mittag nordwärts

Blick auf Heidelberg Materials-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Zuletzt wies die Heidelberg Materials-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 92,22 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberg Materials-Papiere um 11:48 Uhr 0,4 Prozent. Kurzfristig markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 92,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 91,66 EUR. Bisher wurden via XETRA 36.487 Heidelberg Materials-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 103,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.05.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 10,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.10.2023 bei 65,24 EUR. Abschläge von 29,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,26 EUR. Im Vorjahr hatte Heidelberg Materials 3,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 116,88 EUR an.

Heidelberg Materials veröffentlichte am 19.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,71 EUR gegenüber 1,71 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Heidelberg Materials-Bilanz für Q3 2024 wird am 07.11.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Heidelberg Materials-Gewinn in Höhe von 11,26 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Heidelberg Materials von vor 3 Jahren abgeworfen

Optimismus in Frankfurt: Am Mittag Pluszeichen im DAX

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX am Donnerstagmittag im Plus