Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Donnerstagvormittag verlustreich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 132,70 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Heidelberg Materials befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 132,70 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 131,20 EUR. Mit einem Wert von 132,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Heidelberg Materials-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 22.345 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 133,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.01.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.01.2024 bei 81,52 EUR. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 38,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,24 EUR. Im Vorjahr hatte Heidelberg Materials 3,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Heidelberg Materials-Aktie im Durchschnitt mit 138,79 EUR.

Heidelberg Materials veröffentlichte am 19.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,71 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,22 EUR je Heidelberg Materials-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

DAX-Handel aktuell: DAX am Dienstagnachmittag mit Gewinnen

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verbucht nachmittags Verluste

Heidelberg Materials Anleger sehen Wachstumschancen in den USA - Aktie weiter auf Rekordkurs