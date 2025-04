Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Heidelberg Materials. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 164,45 EUR zu.

Das Papier von Heidelberg Materials legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 164,45 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 166,50 EUR aus. Bei 165,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 101.301 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 182,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.03.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,79 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 85,60 EUR am 06.08.2024. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 47,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,70 EUR. Im Vorjahr erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre 3,30 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 169,17 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie.

Am 19.03.2020 lud Heidelberg Materials zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Heidelberg Materials ein EPS in Höhe von 12,92 EUR in den Büchern stehen haben wird.

