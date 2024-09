Heidelberg Materials Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Heidelberg Materials

Heidelberg Materials im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 98,60 EUR abwärts.

Die Heidelberg Materials-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 98,60 EUR abwärts. Die Heidelberg Materials-Aktie gab in der Spitze bis auf 97,66 EUR nach. Mit einem Wert von 98,82 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 102.797 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Am 13.05.2024 markierte das Papier bei 103,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 5,07 Prozent Plus fehlen der Heidelberg Materials-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 51,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,25 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 116,88 EUR.

Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Heidelberg Materials mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Heidelberg Materials-Bilanz für Q3 2024 wird am 07.11.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Heidelberg Materials rechnen Experten am 06.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Heidelberg Materials ein EPS in Höhe von 11,22 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor 5 Jahren eingefahren

Freundlicher Handel in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im DAX

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX beendet den Handel mit Gewinnen