Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Donnerstagvormittag ohne große Veränderung

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 97,38 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie wies um 09:07 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 97,38 EUR. Der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 97,58 EUR zu. Im Tief verlor die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 97,32 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 97,34 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.901 Heidelberg Materials-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 103,60 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 6,39 Prozent Plus fehlen der Heidelberg Materials-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 28.10.2023 auf bis zu 65,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 32,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,23 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 116,59 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Heidelberg Materials am 19.03.2020 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,71 EUR, nach 1,71 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,58 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,58 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 07.11.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Experten taxieren den Heidelberg Materials-Gewinn für das Jahr 2024 auf 11,17 EUR je Aktie.

