Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials zeigt sich am Donnerstagmittag fester

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 95,70 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberg Materials-Papiere um 11:46 Uhr 1,2 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Heidelberg Materials-Aktie bisher bei 95,82 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 94,92 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 42.929 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 103,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.05.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie. Am 21.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Verlust von 31,83 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Heidelberg Materials-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,20 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 114,00 EUR.

Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Heidelberg Materials am 30.07.2024 präsentieren. Am 05.08.2025 wird Heidelberg Materials schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Heidelberg Materials ein EPS in Höhe von 11,47 EUR in den Büchern stehen haben wird.

