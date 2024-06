Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials legt am Nachmittag zu

Heidelberg Materials im Blick

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Heidelberg Materials-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 96,26 EUR zu.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Heidelberg Materials zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 96,26 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 96,56 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 94,92 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 89.700 Heidelberg Materials-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.05.2024 bei 103,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,24 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Heidelberg Materials-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,20 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Heidelberg Materials-Aktie bei 114,00 EUR.

Am 19.03.2020 äußerte sich Heidelberg Materials zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Heidelberg Materials ein EPS von 1,71 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 4,58 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Heidelberg Materials-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 11,47 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

