Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Nachmittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Heidelberg Materials. Das Papier von Heidelberg Materials konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 94,54 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 94,54 EUR. In der Spitze gewann die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 94,82 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 94,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 69.499 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Am 13.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 103,60 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,58 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 65,24 EUR am 21.10.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Verlust von 30,99 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,26 EUR. Im Vorjahr hatte Heidelberg Materials 3,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 116,88 EUR.

Heidelberg Materials veröffentlichte am 19.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 EUR gegenüber 1,71 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2024 terminiert. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2025 erwartet.

In der Heidelberg Materials-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 11,26 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

