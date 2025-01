Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 133,60 EUR.

Das Papier von Heidelberg Materials befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 133,60 EUR ab. Der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 133,35 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 134,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16.474 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (137,30 EUR) erklomm das Papier am 24.01.2025. 2,77 Prozent Plus fehlen der Heidelberg Materials-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.02.2024 bei 81,94 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Verlust von 38,67 Prozent wieder erreichen.

Nach 3,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,27 EUR je Heidelberg Materials-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 138,79 EUR an.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,71 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,71 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,58 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie in Höhe von 11,22 EUR im Jahr 2024 aus.

