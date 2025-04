Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Montagmittag im Plus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 173,00 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 173,00 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 173,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 172,45 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 41.665 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.03.2025 bei 182,20 EUR. 5,32 Prozent Plus fehlen der Heidelberg Materials-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 85,60 EUR am 06.08.2024. Mit Abgaben von 50,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,72 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Heidelberg Materials 3,30 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials-Aktie wird bei 168,55 EUR angegeben.

Am 19.03.2020 lud Heidelberg Materials zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,71 EUR, nach 1,71 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 4,58 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 12,88 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

