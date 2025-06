Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials legt am Montagvormittag zu

So bewegt sich Heidelberg Materials

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 173,85 EUR zu.

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 173,85 EUR. Bei 174,00 EUR erreichte die Heidelberg Materials-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 171,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 22.744 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Am 14.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 191,05 EUR an. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 9,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 85,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Heidelberg Materials-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,77 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 181,46 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie aus.

Am 19.03.2020 äußerte sich Heidelberg Materials zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umgesetzt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Heidelberg Materials einen Gewinn von 12,73 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

