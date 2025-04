Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Montagvormittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 172,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Der Heidelberg Materials-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 172,40 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 172,05 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 172,45 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Heidelberg Materials-Aktien beläuft sich auf 9.936 Stück.

Am 26.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 182,20 EUR. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 5,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 85,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 50,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,72 EUR. Im Vorjahr hatte Heidelberg Materials 3,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Heidelberg Materials-Aktie bei 168,55 EUR.

Am 19.03.2020 lud Heidelberg Materials zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Heidelberg Materials ein EPS in Höhe von 12,88 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Baustoffaktien im Aufwind - Saint-Gobain, Heidelberg Materials & Co. zuversichtlich

DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor 3 Jahren eingebracht

Investment-Tipp Heidelberg Materials-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse