Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Freitagmittag mit Kursplus

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Heidelberg Materials-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 97,16 EUR nach oben.

Die Heidelberg Materials-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 97,16 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 97,24 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 97,12 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 59.406 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Am 13.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,24 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,20 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 114,00 EUR je Heidelberg Materials-Aktie aus.

Heidelberg Materials gewährte am 19.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,71 EUR gegenüber 1,71 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Heidelberg Materials rechnen Experten am 05.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 11,47 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

