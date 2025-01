Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag mit Aufschlag

Heidelberg Materials im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 135,55 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Heidelberg Materials-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 135,55 EUR. Im Tageshoch stieg die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 136,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 135,40 EUR. Von der Heidelberg Materials-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 56.660 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 137,30 EUR erreichte der Titel am 24.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 81,94 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.02.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,55 Prozent.

Für Heidelberg Materials-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,27 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials-Aktie wird bei 138,79 EUR angegeben.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,58 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,58 Mrd. EUR eingefahren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 11,22 EUR je Aktie belaufen.

