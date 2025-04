Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Donnerstagnachmittag fester

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,5 Prozent auf 154,95 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Heidelberg Materials-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,5 Prozent auf 154,95 EUR. Bei 175,95 EUR markierte die Heidelberg Materials-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 175,95 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 738.938 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Bei 182,20 EUR erreichte der Titel am 26.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Kursplus von 17,59 Prozent wieder erreichen. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 85,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Heidelberg Materials-Aktie 81,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 3,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,76 EUR je Heidelberg Materials-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials-Aktie wird bei 168,88 EUR angegeben.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,58 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,58 Mrd. EUR eingefahren.

Den erwarteten Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 12,98 EUR fest.

