Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag gesucht

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 136,00 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Heidelberg Materials-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 136,00 EUR. Bei 136,30 EUR markierte die Heidelberg Materials-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 135,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.705 Heidelberg Materials-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.01.2025 bei 137,30 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,96 Prozent hinzugewinnen. Am 14.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,94 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,27 EUR, nach 3,00 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 138,79 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass Heidelberg Materials im Jahr 2024 11,22 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Freundlicher Handel: DAX-Anleger greifen zu

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX notiert mittags im Plus

DAX aktuell: DAX-Anleger greifen zum Start des Dienstagshandels zu