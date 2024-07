Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Heidelberg Materials-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 98,14 EUR ab.

Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 98,14 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 94,00 EUR. Mit einem Wert von 94,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 255.586 Heidelberg Materials-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 103,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.05.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 5,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 21.10.2023 auf bis zu 65,24 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 33,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Heidelberg Materials-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,28 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials-Aktie wird bei 116,33 EUR angegeben.

Am 19.03.2020 äußerte sich Heidelberg Materials zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Heidelberg Materials am 07.11.2024 vorlegen. Heidelberg Materials dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Heidelberg Materials im Jahr 2024 11,58 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Holcim gibt Umsatzwarnung aus - Holcim-Aktie unter Druck

DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätte eine Investition in Heidelberg Materials von vor 5 Jahren abgeworfen

Handel in Frankfurt: DAX verliert letztendlich