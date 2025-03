Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag billiger

Heidelberg Materials im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Zuletzt fiel die Heidelberg Materials-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 158,65 EUR ab.

Um 11:48 Uhr ging es für die Heidelberg Materials-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 158,65 EUR. In der Spitze fiel die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 157,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 159,95 EUR. Von der Heidelberg Materials-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 149.638 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.03.2025 bei 182,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 85,60 EUR. Mit einem Kursverlust von 46,04 Prozent würde die Heidelberg Materials-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Heidelberg Materials-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,76 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 168,88 EUR.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,58 Mrd. EUR gelegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Heidelberg Materials einen Gewinn von 13,01 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Heidelberg Materials von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX aktuell: DAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht schlussendlich Abschläge