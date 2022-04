HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement präsentiert sich am Freitagmittag stärker

Die Aktionäre schickten das Papier von HeidelbergCement nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 13:12 Uhr 1,8 Prozent auf 52,58 EUR. Die HeidelbergCement-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 53,04 EUR. Bei 51,84 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 232.857 HeidelbergCement-Aktien gehandelt.

Am 17.04.2021 markierte das Papier bei 81,04 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HeidelbergCement-Aktie 54,13 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 47,01 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HeidelbergCement-Aktie 10,59 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 70,00 EUR für die HeidelbergCement-Aktie.

Am 24.03.2022 hat HeidelbergCement in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2021 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 2,00 EUR gegenüber 1,81 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 4,47 Milliarden EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,72 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Die HeidelbergCement-Bilanz für Q4 2021 wird am 24.03.2022 erwartet. Die Vorlage der Q4 2022-Ergebnisse wird von Experten am 23.03.2023 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je HeidelbergCement-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 8,86 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HeidelbergCement-Aktie

März 2022: Das sind die Expertenmeinungen zur HeidelbergCement-Aktie

BASF-Aktie, Allianz-Aktie, Deutsche Bank-Aktie & Co: DAX-Konzerne kaufen in der Krise

HeidelbergCement-Aktie im Minus

Ausgewählte Hebelprodukte auf HeidelbergCement AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf HeidelbergCement AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf HeidelbergCement AG

Bildquellen: HeidelbergCement