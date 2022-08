HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Vormittag billiger

Die HeidelbergCement-Aktie notierte um 01.08.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 48,89 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die HeidelbergCement-Aktie bisher bei 48,73 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 48,85 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten HeidelbergCement-Aktien beläuft sich auf 32.733 Stück.

Am 14.08.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 76,92 EUR. 36,44 Prozent Plus fehlen der HeidelbergCement-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.07.2022 bei 43,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 59,13 EUR an.

HeidelbergCement ließ sich am 11.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde auf 4.724,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.466,00 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2022 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von HeidelbergCement rechnen Experten am 09.11.2023.

Den erwarteten Gewinn je HeidelbergCement-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 8,03 EUR fest.

