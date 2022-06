HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Mittag mit grünen Vorzeichen

Die HeidelbergCement-Aktie konnte um 02.06.2022 12:22:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 54,60 EUR. Kurzfristig markierte die HeidelbergCement-Aktie bei 54,78 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 54,02 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten HeidelbergCement-Aktien beläuft sich auf 92.221 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.07.2021 bei 76,98 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2022 bei 47,01 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die HeidelbergCement-Aktie mit einem Verlust von 16,15 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 68,18 EUR.

HeidelbergCement veröffentlichte am 11.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,92 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,13 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat HeidelbergCement 4.427,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.958,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.07.2022 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können HeidelbergCement-Anleger Experten zufolge am 01.08.2023 werfen.

Experten gehen davon aus, dass HeidelbergCement im Jahr 2023 8,60 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: HeidelbergCement