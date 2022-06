HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Mittag mit KursVerlusten

Die HeidelbergCement-Aktie notierte um 03.06.2022 12:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 53,94 EUR. Das bisherige Tagestief markierte HeidelbergCement-Aktie bei 53,56 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 54,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 124.892 HeidelbergCement-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.07.2021 bei 76,98 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,93 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (47,01 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HeidelbergCement-Aktie derzeit noch 14,74 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 68,18 EUR an.

Am 11.05.2022 äußerte sich HeidelbergCement zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,92 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat HeidelbergCement mit einem Umsatz von insgesamt 4.427,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.958,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,85 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 28.07.2022 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 01.08.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 8,60 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: HeidelbergCement