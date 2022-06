HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Dienstagnachmittag gesucht

Die HeidelbergCement-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 14.06.2022 16:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 50,60 EUR. Bei 51,08 EUR erreichte die HeidelbergCement-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,64 EUR. Der Tagesumsatz der HeidelbergCement-Aktie belief sich zuletzt auf 540.060 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (76,98 EUR) erklomm das Papier am 29.07.2021. Gewinne von 34,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (47,01 EUR). Der aktuelle Kurs der HeidelbergCement-Aktie ist somit 7,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 67,73 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HeidelbergCement am 11.05.2022. Das EPS wurde auf 0,92 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HeidelbergCement 1,13 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.958,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.427,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 28.07.2022 terminiert. Schätzungsweise am 01.08.2023 dürfte HeidelbergCement die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 8,57 EUR je Aktie in den HeidelbergCement-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HeidelbergCement-Aktie

CRH-Aktie: CRH will Barrette in Milliardendeal übernehmen

Die Expertenmeinungen zur HeidelbergCement-Aktie im Mai 2022

Beiersdorf und Rheinmetall sind DAX-Aufstiegskandidaten - Aktien schließen mit unterschiedlicher Tendenz

Ausgewählte Hebelprodukte auf HeidelbergCement AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG

Bildquellen: HeidelbergCement