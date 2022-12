HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Das Papier von HeidelbergCement gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 52,04 EUR abwärts. Bei 51,94 EUR markierte die HeidelbergCement-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 52,42 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 18.137 HeidelbergCement-Aktien gehandelt.

Am 16.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 68,08 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HeidelbergCement-Aktie 23,56 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 38,73 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HeidelbergCement-Aktie 34,37 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die HeidelbergCement-Aktie bei 52,57 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte HeidelbergCement am 28.07.2022. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.427,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.958,00 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte HeidelbergCement am 23.02.2023 präsentieren. HeidelbergCement dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 21.03.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass HeidelbergCement im Jahr 2022 8,08 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

