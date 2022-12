HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 51,66 EUR zu. Die HeidelbergCement-Aktie zog in der Spitze bis auf 51,94 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 51,58 EUR. Zuletzt wechselten 378.268 HeidelbergCement-Aktien den Besitzer.

Am 16.02.2022 markierte das Papier bei 68,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 24,12 Prozent Plus fehlen der HeidelbergCement-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 38,73 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Mit Abgaben von 33,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die HeidelbergCement-Aktie bei 52,57 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte HeidelbergCement am 28.07.2022. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.427,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 3.958,00 EUR ausgewiesen worden waren.

HeidelbergCement wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 23.02.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von HeidelbergCement rechnen Experten am 21.03.2024.

Den erwarteten Gewinn je HeidelbergCement-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 8,08 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

