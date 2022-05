HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Freitagmittag mit Kursplus

Die Aktie notierte um 20.05.2022 12:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 52,98 EUR zu. Im Tageshoch stieg die HeidelbergCement-Aktie bis auf 53,34 EUR. Bei 52,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 167.718 HeidelbergCement-Aktien.

Am 29.07.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 76,98 EUR. Mit einem Zuwachs von 31,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (47,01 EUR). Der aktuelle Kurs der HeidelbergCement-Aktie ist somit 12,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 68,18 EUR je HeidelbergCement-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HeidelbergCement am 11.05.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,92 EUR, nach 1,13 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.427,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HeidelbergCement einen Umsatz von 3.958,00 EUR eingefahren.

HeidelbergCement dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 28.07.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können HeidelbergCement-Anleger Experten zufolge am 01.08.2023 werfen.

In der HeidelbergCement-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 8,60 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

