HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Freitagnachmittag im Aufwind

Die Aktie notierte um 20.05.2022 16:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 52,34 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die HeidelbergCement-Aktie sogar auf 53,34 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 52,40 EUR. Zuletzt wechselten 351.943 HeidelbergCement-Aktien den Besitzer.

Am 29.07.2021 erreichte der Anteilsschein mit 76,98 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HeidelbergCement-Aktie derzeit noch 32,01 Prozent Luft nach oben. Am 07.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 47,01 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die HeidelbergCement-Aktie mit einem Verlust von 11,34 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 68,18 EUR.

HeidelbergCement gewährte am 11.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. HeidelbergCement hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,92 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,13 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat HeidelbergCement 4.427,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.958,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte HeidelbergCement am 28.07.2022 vorlegen. Experten kalkulieren am 01.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von HeidelbergCement.

Experten gehen davon aus, dass HeidelbergCement im Jahr 2023 8,60 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HeidelbergCement-Aktie

HeidelbergCement beteiligt sich an ghanaischem Zementhersteller - HeidelbergCement-Aktie verbilligt sich

HeidelbergCement-Aktie bricht ein: HeidelbergCement schlägt Erwartungen - Mehrerlös durch Preiserhöhungen geplant

Ausblick: HeidelbergCement legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf HeidelbergCement AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG

Bildquellen: HeidelbergCement