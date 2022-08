HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Nachmittag billiger

Um 04:22 Uhr rutschte die HeidelbergCement-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,4 Prozent auf 47,05 EUR ab. In der Spitze büßte die HeidelbergCement-Aktie bis auf 46,57 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 48,45 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 266.679 HeidelbergCement-Aktien den Besitzer.

Am 02.09.2021 erreichte der Anteilsschein mit 74,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 36,85 Prozent Plus fehlen der HeidelbergCement-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 43,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 8,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 60,10 EUR aus.

Am 28.07.2022 äußerte sich HeidelbergCement zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz wurde auf 4.427,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.466,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte HeidelbergCement am 03.11.2022 präsentieren. HeidelbergCement dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HeidelbergCement-Aktie in Höhe von 8,01 EUR im Jahr 2022 aus.

