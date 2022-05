HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Die HeidelbergCement-Aktie kam im XETRA-Handel um 24.05.2022 16:22:00 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 52,64 EUR. In der Spitze legte die HeidelbergCement-Aktie bis auf 53,86 EUR zu. Der Kurs der HeidelbergCement-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 51,96 EUR nach. Bei 52,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 506.547 HeidelbergCement-Aktien umgesetzt.

Bei 76,98 EUR erreichte der Titel am 29.07.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,62 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 47,01 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 68,18 EUR.

HeidelbergCement veröffentlichte am 11.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,92 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,13 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 4.427,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.958,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 28.07.2022 dürfte HeidelbergCement Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 01.08.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 8,60 EUR je HeidelbergCement-Aktie.

