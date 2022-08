HeidelbergCement Aktie News: Anleger schicken HeidelbergCement am Mittag auf rotes Terrain

Die HeidelbergCement-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr um 1,1 Prozent auf 46,37 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die HeidelbergCement-Aktie bis auf 46,11 EUR. Mit einem Wert von 46,68 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der HeidelbergCement-Aktie belief sich zuletzt auf 114.122 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.09.2021 bei 74,50 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,76 Prozent könnte die HeidelbergCement-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 06.07.2022 auf bis zu 43,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 60,10 EUR.

HeidelbergCement ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4.427,00 EUR – eine Minderung von 0,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4.466,00 EUR eingefahren.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von HeidelbergCement wird am 03.11.2022 gerechnet. Experten kalkulieren am 09.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von HeidelbergCement.

Experten taxieren den HeidelbergCement-Gewinn für das Jahr 2022 auf 8,01 EUR je Aktie.

Bildquellen: HeidelbergCement