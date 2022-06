HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Mittag mit grünen Vorzeichen

Um 27.06.2022 12:22:00 Uhr wies die HeidelbergCement-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 48,54 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die HeidelbergCement-Aktie bei 49,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 49,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 224.074 HeidelbergCement-Aktien.

Bei 76,98 EUR markierte der Titel am 29.07.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 47,01 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HeidelbergCement-Aktie 3,25 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 67,73 EUR für die HeidelbergCement-Aktie aus.

HeidelbergCement veröffentlichte am 11.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,92 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.427,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 3.958,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 28.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 01.08.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 8,57 EUR je HeidelbergCement-Aktie.

