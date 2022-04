HeidelbergCement Aktie News: Anleger schicken HeidelbergCement am Freitagnachmittag ins Plus

Die HeidelbergCement-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:22 Uhr in Grün und gewann 2,8 Prozent auf 55,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die HeidelbergCement-Aktie sogar auf 55,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 54,78 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 526.634 HeidelbergCement-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (78,58 EUR) erklomm das Papier am 06.05.2021. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HeidelbergCement-Aktie mit einem Kursplus von 29,24 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 47,01 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 18,27 Prozent könnte die HeidelbergCement-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 68,45 EUR.

Am 24.02.2022 hat HeidelbergCement die Kennzahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,00 EUR gegenüber 1,81 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HeidelbergCement in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.724,00 EUR im Vergleich zu 4.466,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q1 2022 dürfte HeidelbergCement am 11.05.2022 präsentieren. HeidelbergCement dürfte die Q1 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 11.05.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je HeidelbergCement-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 8,63 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HeidelbergCement-Aktie

Erste Schätzungen: HeidelbergCement legt Quartalsergebnis vor

HeidelbergCement-Aktien profitieren von optimistischem Holcim-Ausblick

Holcim-Aktie springt an: Holcim verzeichnet Rekordquartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf HeidelbergCement AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf HeidelbergCement AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf HeidelbergCement AG

Bildquellen: HeidelbergCement