HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Um 30.05.2022 16:22:00 Uhr sprang die HeidelbergCement-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 54,36 EUR zu. Im Tageshoch stieg die HeidelbergCement-Aktie bis auf 55,64 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 55,36 EUR. Zuletzt wechselten 233.337 HeidelbergCement-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (76,98 EUR) erklomm das Papier am 29.07.2021. Derzeit notiert die HeidelbergCement-Aktie damit 29,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 47,01 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,63 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 68,18 EUR für die HeidelbergCement-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HeidelbergCement am 11.05.2022. Das EPS wurde auf 0,92 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,13 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.427,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.958,00 EUR in den Büchern standen.

Die HeidelbergCement-Bilanz für Q2 2022 wird am 28.07.2022 erwartet. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können HeidelbergCement-Anleger Experten zufolge am 01.08.2023 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass HeidelbergCement ein EPS in Höhe von 8,60 EUR in den Büchern stehen haben wird.

