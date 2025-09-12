Heidelberger Druckmaschinen: Neue Einstiegschance

SmartCaps ist ein Angebot des redaktionellen Partners StockXperts. finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Eine strategische Partnerschaft zum Einstieg in den Markt für Defence-Produkte hat die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen Ende Juli nach oben katapultiert. Inzwischen hat der Titel einen großen Teil der Zugewinne wieder abgegeben – eine neue Einstiegschance.

Heidelberger Druckmaschinen hat im Juli eine Partnerschaft mit VINCORION Advanced Systems GmbH vereinbart. Diese sieht vor, dass Heidelberger den etablierten Spezialisten für Energiesysteme für sicherheitskritische Anwendungen bei der Industrialisierung und Skalierung der Produktion unterstützt. Ein cleverer Schritt, mit dem sich der Druckmaschinenspezialist den attraktiven Defence-Sektor erschließt.

Auch, wenn die kurzfristige Börsenreaktion - ein Kursplus von mehr als 70 Prozent (!) in der Spitze - sicherlich reichlich übertrieben war, ist gut vorstellbar, dass die Initiative mittelfristig positive Impulse für den Umsatz und die Marge von Heidelberger bietet.

Zumal sich das Unternehmen ohnehin schon in einem erfolgreichen Turnaroundprozess befindet. Wachstumsinitiativen und ein striktes Kostenmanagement haben dazu geführt, dass der Konzern den Umsatz im ersten Quartal von 403 auf 466 Mio. Euro ausgeweitet hat und zugleich das bereinigte operative EBITDA von -9 auf +20 Mio. Euro verbessern konnte.

Für das Gesamtjahr hat das Management das Ziel bekräftigt, den Umsatz von 2,28 Mrd. Euro im Vorjahr auf 2,35 Mrd. Euro zu erhöhen, was mit einem Anstieg der EBITDA-Marge von 7,1 auf 8,0 Prozent einhergehen soll.

Analysten sehen das KGV auf der Basis im Durchschnitt bei 13,7, in der nächsten Finanzperiode könnte es dann nach deren Einschätzung auf 8,1 absinken. Liegen sie damit richtig, wäre die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen nach der jüngsten Kursberuhigung ein Schnäppchen.