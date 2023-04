Heidelberger Druckmaschinen Aktie News: Heidelberger Druckmaschinen legt am Freitagvormittag zu

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 2,5 Prozent im Plus bei 1,82 EUR. Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1,84 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,79 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 69.287 Heidelberger Druckmaschinen-Aktien umgesetzt.

Am 06.05.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,18 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie liegt somit 16,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 30.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,09 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 67,34 Prozent würde die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 2,37 EUR an.

Am 09.11.2022 lud Heidelberger Druckmaschinen zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,18 Prozent auf 530,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 441,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.06.2023 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 06.06.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 0,120 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberger Druckmaschinen-Aktie

Heidelberger Druckmaschinen-Aktie springt zweistellig hoch: Heidelberger Druck verzeichnet starken Gewinnanstieg

So schätzen Analysten die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ein

Heidelberger Druckmaschinen-Aktie rot: Heidelberger Druckmaschinen fällt beim Ergebnis zurück

Ausgewählte Hebelprodukte auf Heidelberger Druckmaschinen AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Heidelberger Druckmaschinen AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Heidelberger Druckmaschinen AG

Bildquellen: Heidelberger Druckmaschinen AG