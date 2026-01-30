DAX24.539 +0,9%Est505.948 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,48 -2,8%Nas23.462 -0,9%Bitcoin66.088 -0,5%Euro1,1861 ±0,0%Öl70,69 -0,2%Gold4.865 -9,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 CSG Group A420X0 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht fester ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk, NVIDIA, Gold und Silber im Fokus
Top News
Goldpreis, Ölpreis, Silber, Platin & Co. - Das waren die Tops und Flops der Rohstoffe in KW 5 Goldpreis, Ölpreis, Silber, Platin & Co. - Das waren die Tops und Flops der Rohstoffe in KW 5
KW 5: So haben Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche performt KW 5: So haben Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche performt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Heizungsindustrie: 2025 schwächster Absatz seit 15 Jahren

01.02.26 10:19 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Absatzzahlen der Heizungsindustrie haben im vergangenen Jahr mit 627.000 verkauften Geräten in Deutschland den niedrigsten Stand seit 2010 erreicht. Das berichtete die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf die Jahresbilanz des Bundesverbandes der deutschen Heizungsindustrie (BDH). Ein Sprecher des BDH bestätigte diese Entwicklung.

Wer­bung

Auch der Deutschen Presse-Agentur liegen die Zahlen vor. Der Absatz über alle Geräteklassen hinweg ging 2025 demnach um zwölf Prozent im Vergleich zu 2024 zurück.

Vor allem die Nachfrage nach Ölheizungen war vergangenes Jahr gering: 22.500 dieser Wärmeerzeuger wurden verkauft, ein Minus von 74 Prozent, wie aus der Jahresbilanz hervorgeht. Auch bei den Gasheizungen registrierte der BDH einen Dämpfer. So wurde etwa bei den Gas-Brennwertkesseln, von denen 229.000 Stück abgesetzt wurden, ein Rückgang um 36 Prozent innerhalb eines Jahres verzeichnet.

Hier gab es 2025 ein Verkaufsplus

Deutlichen Zuwachs (plus 55 Prozent) vermerkte der BDH hingegen beim Absatz der Heizungs-Wärmepumpen. Sie wurden den Angaben zufolge 299.000-mal verkauft und waren damit der Besteller der Branche. Ein Verkaufsplus von 23 Prozent gab es zudem bei Biomasse-Wärmeerzeugern, wie aus der Bilanz hervorgeht: 29.000 Stück wurden verkauft.

Wer­bung

BDH-Hauptgeschäftsführer Markus Staudt bezeichnete die Lage der Heizungsindustrie bei der "Welt am Sonntag" insgesamt aber als "schwierig"./mkk/DP/zb