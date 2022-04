HelloFresh Aktie News: HelloFresh schießt am Mittag hoch

Aktien in diesem Artikel HelloFresh 46,18 EUR

4,03% Charts

News

Analysen

Um 12:22 Uhr stieg die HelloFresh-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 5,4 Prozent auf 46,58 EUR. Im Tageshoch stieg die HelloFresh-Aktie bis auf 46,64 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 44,18 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 570.983 HelloFresh-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 97,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2021). Mit einem Zuwachs von 109,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.03.2022 bei 33,41 EUR. Abschläge von 28,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 76,41 EUR aus.

Am 28.04.2022 lud HelloFresh zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,27 EUR. Im Vorjahresviertel hatte HelloFresh 0,91 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat HelloFresh mit einem Umsatz von insgesamt 1,11 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,58 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 29,85 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2022 dürfte HelloFresh am 28.04.2022 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2022-Bilanz am 08.03.2023.

Experten gehen davon aus, dass HelloFresh im Jahr 2026 2,10 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HelloFresh-Aktie

März 2022: Die Expertenmeinungen zur HelloFresh-Aktie

Delivery Hero- und HelloFresh-Aktien ziehen an: Online-Unternehmen gefragt nach Studie und ABOUT YOU-Zahlen

Aktien von Delivery Hero, AUTO1 und ABOUT YOU gefragt: Anleger greifen bei zuletzt schwachen Werten zu

Ausgewählte Hebelprodukte auf HelloFresh Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf HelloFresh Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf HelloFresh

Bildquellen: HelloFresh SE