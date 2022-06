HelloFresh Aktie News: HelloFresh gibt am Donnerstagnachmittag deutlich nach

Aktien in diesem Artikel HelloFresh 33,75 EUR

Der HelloFresh-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09.06.2022 16:22:00 Uhr verlor das Papier 7,1 Prozent auf 33,87 EUR. Zwischenzeitlich weitete die HelloFresh-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 33,48 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 36,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.104.009 HelloFresh-Aktien umgesetzt.

Am 19.11.2021 markierte das Papier bei 97,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 65,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,60 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HelloFresh-Aktie 10,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die HelloFresh-Aktie im Durchschnitt mit 74,61 EUR.

Am 28.04.2022 lud HelloFresh zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Es stand ein EPS von 0,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HelloFresh noch ein Gewinn pro Aktie von 0,59 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1.915,40 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HelloFresh 1.442,90 EUR umgesetzt.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.08.2022 veröffentlicht. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte HelloFresh möglicherweise am 15.08.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,96 EUR je HelloFresh-Aktie.

