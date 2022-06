HelloFresh Aktie News: HelloFresh zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Aktien in diesem Artikel HelloFresh 33,90 EUR

Das Papier von HelloFresh konnte um 10.06.2022 16:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 33,93 EUR. Die HelloFresh-Aktie legte bis auf 34,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 33,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 602.128 HelloFresh-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 97,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.11.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 65,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HelloFresh-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.05.2022 bei 30,60 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HelloFresh-Aktie.

Analysten bewerten die HelloFresh-Aktie im Durchschnitt mit 74,61 EUR.

Am 28.04.2022 äußerte sich HelloFresh zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.915,40 EUR – ein Plus von 32,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HelloFresh 1.442,90 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 15.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von HelloFresh veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 15.08.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,96 EUR je Aktie in den HelloFresh-Büchern.

