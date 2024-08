Aktienkurs aktuell

HelloFresh Aktie News: HelloFresh am Nachmittag im Bullenmodus

13.08.24 16:08 Uhr

Die Aktie von HelloFresh zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die HelloFresh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 10,4 Prozent im Plus bei 5,96 EUR.

Werte in diesem Artikel Aktien HelloFresh 6,30 EUR 0,97 EUR 18,29% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Die HelloFresh-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 10,4 Prozent auf 5,96 EUR. Die HelloFresh-Aktie legte bis auf 6,65 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 6,36 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.262.039 HelloFresh-Aktien. Am 16.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,36 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HelloFresh-Aktie mit einem Kursplus von 476,51 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.06.2024 bei 4,42 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,81 Prozent. Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an HelloFresh-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Analysten bewerten die HelloFresh-Aktie im Durchschnitt mit 7,24 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HelloFresh am 25.04.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,49 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,92 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,07 Mrd. EUR ausgewiesen. Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 29.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 19.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von HelloFresh. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HelloFresh-Aktie in Höhe von 0,412 EUR im Jahr 2024 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur HelloFresh-Aktie MDAX aktuell: MDAX präsentiert sich zum Ende des Montagshandels leichter Montagshandel in Frankfurt: MDAX am Montagnachmittag in der Gewinnzone Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX fällt mittags zurück

